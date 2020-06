Cillessen houdt doel schoon en doet met Valencia weer volop mee in strijd om Europees voetbal

Matig Liverpool komt met gelijkspel nog goed weg in Merseyside Derby

21:57 De langverwachte rentree van Liverpool aan het Engelse voetbalfront is geen succes geworden. De gedoodverfde kampioen van de Premier League bleef in de derby bij stadgenoot Everton steken op 0-0. Virgil van Dijk speelde bij de bezoekers de gehele wedstrijd, ploeggenoot Georginio Wijnaldum viel na ruim een uur in.