Cillessen kan diep in blessuretijd gelijkmaker Levante niet voorkomen

Milan kan Juve in return geen pijn doen: De Ligt en co in finale

12 juni Juventus is nog steeds in de race voor drie hoofdprijzen. De ploeg van Matthijs de Ligt speelde met 0-0 gelijk tegen AC Milan. Dankzij de 1-1 in Milaan is dat genoeg om voor de 19de keer de finale van de Coppa Italia te bereiken. Daarin is Napoli of Inter de tegenstander.