Cillessen loopt Clásico's mis door spierscheuring

Jasper Cillessen loopt de beide bekerduels met Real Madrid mis. De 29-jarige doelman van Barcelona, die dit seizoen de wedstrijden in de Copa del Rey mag keepen, heeft vandaag tijdens de training een spierscheuring opgelopen in zijn kuit en staat waarschijnlijk zes weken aan de kant.

Met Cillessen onder de lat schakelde Barcelona deze week in de kwartfinales van de Spaanse beker Sevilla uit. Na een 2-0 nederlaag in Sevilla werd woensdagavond in de return in Camp Nou met 6-1 gewonnen, mede dankzij een gestopte strafschop door de Oranje-doelman.

Barcelona stuit in de halve finale van de Copa del Rey op aartsrivaal Real Madrid. De ploeg van Cillessen speelt volgende week woensdag (21.00 uur) thuis in Camp Nou, de return is op dinsdag 27 februari in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.