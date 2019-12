Cillessen mist ook Real-thuis door spierblessure

Jan Mulder over crisis Anderlecht: ‘Kompany is eigenlijk ontslagen als trainer’

13 december In een open brief richtte Anderlecht zich gisteravond tot de fans, om meer uitleg te geven over het project dat gelanceerd werd na de komst van Vincent Kompany. ,,We hebben een plan om de club in drie jaar tijd weer naar de top te brengen. En blijkt dit een overgangsjaar? So be it”, klonk het onder meer. Voormalig Anderlecht-speler Jan Mulder: ,,Lange brieven lossen meestal weinig op.”