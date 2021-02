Cillessen na lang blessureleed weer terug onder de lat bij Valencia

Mourinho houdt vertrouwen in blunderen­de Lloris: ‘Hij blijft zonder enige twijfel mijn nummer 1'

17 februari Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur heeft in aanloop naar de ontmoeting in de Europa League met het Oostenrijkse Wolfsberger AC zijn vertrouwen uitgesproken in doelman Hugo Lloris. ,,Hij blijft zonder enige twijfel mijn nummer 1", zei de Portugees over de Fransman, die de laatste weken wat staat te blunderen. ,,Zoiets kan iedereen overkomen.”