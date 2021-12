City-back João Cancelo vecht terug bij laffe overval: 'Dit is wat er dan gebeurt'

De 27-jarige international van Portugal, die op beide flanken uit de voeten kan, deelde zijn verhaal aan zijn 2,1 miljoen volgers op Instagram. ,,Helaas werd ik vandaag aangevallen door vier lafaards die me pijn deden en probeerden mijn familie pijn te doen. Wanneer je weerstand toont en probeert je familie en eigendom te beschermen, is dat blijkbaar wat er gebeurt. De vier overvallers zijn erin geslaagd om al mijn sieraden mee te nemen en mijn gezicht in deze staat achter te laten", zegt Cancelo, die duidelijk hard op zijn rechteroog en zijn slaap is geraakt.



Cancelo zit vol frustratie en ongeloof na de laffe aanval. ,,Ik snap niet hoe er mensen bestaan met zulke manieren. Het belangrijkste voor mij is mijn familie en gelukkig zijn zij in orde. Na zoveel tegenslagen in mijn leven, is dit gewoon een van de volgende obstakels die ik zal overwinnen. Stevig en sterk, zoals altijd", sluit hij zijn bericht met een hoopvolle en sterke boodschap af.