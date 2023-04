City deelt dreun uit aan Arsenal in strijd om titel

Straf Romelu Lukaku om ‘provoce­rend juichen’ na racisme ingetrok­ken, Juventus deelt stadionver­bo­den uit

De schorsing van Romelu Lukaku in het Italiaanse bekertoernooi is ingetrokken. De Belgische spits van Internazionale kreeg begin deze maand twee keer geel in het duel met Juventus en de uitsluiting van Lukaku zorgde voor veel discussie.