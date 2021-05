City heeft De Bruyne terug voor competitieslot

Klucht in België: VAR was op weg naar Gent in plaats van Genk; aftrap uitgesteld

15 mei De aftrap van het Belgische topduel tussen Racing Genk en Anderlecht blijkt woensdagavond om een wel heel bijzondere reden te zijn uitgesteld. De VAR had blijkbaar niet goed naar het speelschema gekeken en was met zijn busje onderweg naar Gent, in plaats van naar Genk.