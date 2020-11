City maakt geen fout in Griekenland en overwintert, weer ruime zege verrassing Gladbach

Bierdrin­ken­de Maradona liet Enschedese kapper tevergeefs opdraven

21:23 Kapper Hakan Alacali (38) is geen fan meer van Diego Armando Maradona. De voormalige Argentijnse sterspeler liet de barbier uit Enschede drie jaar geleden op een warme zomeravond drie uur wachten in de lobby van het Carlton Hotel De Brug in Mierlo en had uiteindelijk geen zin meer in een knip- en scheerbeurt.