CL: obsessie voor Juve en bron van leedvermaak voor de rest van Italië

Door Maarten Dekker



Vrij naar Henny Huisman: er kan er maar één de slechtste zijn. In finales, welteverstaan. Geen ploeg verloor de eindstrijd van de Champions League vaker dan Juventus. Alleen al in de 25 jaar sinds de eindzege op Ajax in 1996 struikelde de Italiaanse recordkampioen vijf keer over die laatste horde. En tel je de zwart-witnederlagen tegen Ajax (1973) en HSV (1983) in het voormalige Europa Cup I-toernooi mee, dan loopt de teller zelfs op tot zeven sofs.