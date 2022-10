CL-overwintering Ajax vrijwel uitgesloten na recordhattrick van Salah bij Rangers

Het was voor Rangers dan ook de eerste Champions League-goal sinds Kenny Miller op 7 december 2010 scoorde tegen Bursaspor. De vreugde was echter van korte duur voor Rangers, want acht minuten later maakte Roberto Firmino de 1-1 namens Liverpool. De Braziliaanse spits kopte bij de eerste paal een indraaiende corner van Kostas Tsimikas (ex-Willem II) slim binnen.