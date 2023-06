Claudio Ranieri met Cagliari naar Serie A, Cyril Ngonge schiet Jeroen Zoet naar Serie B

Cagliari speelde tegen Bari om het laatste ticket om promotie. De nummer vijf van dit seizoen in de Serie B was in de finale van de play-offs uiteindelijk te sterk voor Bari, de nummer drie van dit seizoen op het tweede niveau in Italië. Na het 1-1 gelijkspel op Sardinië van afgelopen donderdag, was vanavond de beslissende wedstrijd in het Stadio San Nicola in Bari. In het zuidoosten van Italië zagen liefst 58.000 een spannende wedstrijd.



Bij opnieuw een gelijkspel was Bari gepromoveerd, omdat die club twee plekken hoger eindigde in de reguliere competitie. Dat leek lang te gaan gebeuren, maar in de 94ste minuut maakte Leonardo Pavoletti de 0-1. Zo werd de 34-jarige spits uit Livorno de grote held, nadat hij pas in de 89ste minuut was ingevallen.



De 71-jarige Claudio Ranieri, die in 1986 zijn trainersloopbaan begon, werd begin januari aangesteld als nieuwe trainer van Cagliari. Op dat moment stonden de Rossoblu op de veertiende plek in de Serie B. Zes maanden later promoveert Ranieri met zijn ploeg naar de Serie A. Ranieri boekte zijn grootste succes in het seizoen 2015/2016, toen hij de voetbalwereld op zijn kop zette door met Leicester City kampioen van de Premier League te worden.