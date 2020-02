Club Brugge heeft tegen Charleroi genoeg aan vroege treffer

Club Brugge blijft dit seizoen in de Belgische voetbalcompetitie ongenaakbaar. De koploper won vanmiddag met 1-0 van Charleroi, dat vierde staat. Voor Club Brugge was het de achtste opeenvolgende overwinning in een thuiswedstrijd in de competitie.