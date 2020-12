Club Brugge met uitgevallen Lang langs KV Mechelen

Krépin Diatta opende de score voor Brugge, waar Noa Lang in de basis stond en Ruud Vormer ontbrak. Lang moest al in de eerste helft worden vervangen wegens een blessure.

Diatta maakte in de 69ste minuut de openingstreffer, nadat hij kort daarvoor nog de lat had geraakt. Vijf minuten later schoot hij na een een-twee met Hans Vanaken de 2-0 binnen. Invaller David Chidozie Okereke bepaalde in de voorlaatste minuut de eindstand.