Club Brugge-sensatie Noa Lang doet opnieuw monden openvallen in België

Noa Lang werd afgelopen week voor de derde keer op rij verkozen tot Speler van de Maand en liet vanavond op bezoek bij hekkensluiter Waasland-Beveren maar weer eens zien waarom. Lang, die deze zomer voor zes mikjoen euro overkwam van Ajax speelde na 12 minuten drie spelers van Beveren uit en schoot vervolgens vanaf de zestien fraai raak met een lage schuiver. Na deze wereldgoal besliste Lang in de 95ste minuut de wedstrijd. Nadat Beveren een wanhoopspoging naar voren deed schoot Lang in de counter op aangeven van Tahith Chong de 0-2 op het scorebord. Lang, die deze zomer voor zes miljoen euro overkwam van Ajax, staat nu op 11 competitietreffers en 6 assists in 18 competitieduels.

Ook was er een primeur bij Brugge. Voor het eerst stonden alle vijf de Nederlanders met elkaar op het veld. Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang startte in de basis. Bij rust vielen zowel Stefano Denswil als Tahith Chong in bij de koploper van België. In de 71ste minuut werd Dost naar de kant gehaald voor Youssouph Badji en werd Vormer in de slotfase vervangen door Eder Balanta, waardoor Club de wedstrijd met drie Nederlanders uitspeelde.