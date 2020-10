Club Brugge verspeelt punten in Luik na tweede strafschop in blessuretijd

La Liga Invaller Luuk de Jong verliest met Sevilla bij Granada, Suárez helpt Atlético aan zege

17:55 Granada blijft uitstekend presteren in de Spaanse competitie. Sevilla, waar Luuk de Jong aan het begin van de tweede helft inviel, werd in eigen huis met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Yangel Herrera in de 82ste minuut. Sevilla speelde de gehele tweede helft met tien man na een rode kaart van Joan Jordán.