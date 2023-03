Club Brugge vliegt ondanks eretreffer Bjorn Meijer uit Champions League na pak slaag tegen Benfica

Benfica leek al in de 3e minuut op voorsprong te komen. Maar de treffer van João Mário, een fraaie hakbal, werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later voorkwam Bjorn Meijer de openingstreffer van de thuisploeg. De Nederlander, overgekomen van FC Groningen, bracht redding op de doellijn.

Silva passeerde in de 38ste minuut wel doelman Simon Mignolet van de bezoekers (1-0). En Ramos verdubbelde die voorsprong in blessuretijd van de eerste helft. De man van de wedstrijd tekende in de 57ste minuut ook voor 3-0. João Mário benutte in de 71ste minuut nog een strafschop voor Benfica en de ingevallen David Neres, in het verleden actief voor Ajax, schoot eveneens raak (5-0).