Club Brugge wint bij Zulte Waregem en blijft aan kop

Video Ilicic bezorgt Atalanta toch een punt bij Napoli

21:46 Atalanta heeft de aanval van Napoli afgeslagen. Dankzij een 2-2 gelijkspel in Napels blijft de ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon op de derde plaats - één plek boven Napoli. Josip Ilicic was in de 86ste minuut de gevierde man bij Atalanta.