Club Brugge wint dankzij fraaie treffer Lang nipt van KV Kortrijk

Van ‘t Schip grijpt naast promotie met Grieken­land

18 november Bondscoach John van ‘t Schip heeft met Griekenland in de Nations League geen promotie kunnen afdwingen naar de B-divisie. Het afsluitende groepsduel met koploper Slovenië in Athene eindigde in 0-0. Daardoor bleef het verschil tussen de twee concurrenten 2 punten in het voordeel van de Slovenen.