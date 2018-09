Club Brugge wint dankzij penalty diep in blessuretijd

Club Brugge had tot vanavond nog geen wedstrijd verloren in de Belgische competitie. Met een bezoek van laagvlieger Sporting Lokeren leken de Nederlandse basisklanten Stefano Denswil, Arnaut Groeneveld en Ruud Vormer zich ook vanavond weinig zorgen te hoeven maken. Maar reden tot zorgen was er wel degelijk. Na acht minuten kwamen de bezoekers uit Lokeren namelijk op 0-1 via Dorde Jovanovic.



Die stand bleef langer dan het Club Brugge lief was behouden. Totdat Ruud Vormer zijn ploeg weer op sleeptouw nam en een assist verzorgde op Benoit Poulain: 1-1.



Een eerste nederlaag zou er niet komen, maar een zesde overwinning leek er ook niet te komen. Tot de 98ste minuut. Club Brugge kreeg nog een penalty in de absolute slotfase van de wedstrijd en dat buitenkansje was wel aan Jelle Vossen besteed: 2-1. De voorsprong op nummer twee KRC Genk, dat dit weekend nog in actie komt, is nu vijf punten.