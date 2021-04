Club Brugge wint ook zonder Lang van Kortrijk

Club Brugge moest het in het Guldensporenstadion van Kortrijk doen zonder Noa Lang, die tegen Antwerp met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd en vorige week op het EK met Jong Oranje een bovenbeenblessure opliep. De 21-jarige aanvaller staat voorlopig aan de kant. Lang is de topscorer van Club Brugge in de Jupiler Pro League met twaalf doelpunten.