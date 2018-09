Clubeigenaar van Palermo treurt over reserverol Dybala bij Juventus

Tuchel wil geen nummer 1 kiezen bij PSG

13 september Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain is niet van plan dit seizoen een vaste eerste doelman aan te wijzen. Volgens de Duitse coach is zowel de 25-jarige Fransman Alphonse Areola als de Italiaanse grootmeester Gianluigi Buffon (40) momenteel in topvorm.