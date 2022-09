Clubiconen snoeihard na afgang Liverpool: ‘Dit is zelfmoordvoetbal’

Met samenvattingJürgen Klopp denkt dat Liverpool zichzelf na de afgang bij Napoli (4-1) weer ,,opnieuw moet uitvinden”. Maar de analytici van de Britse televisiezenders, onder wie clubiconen Jamie Carragher en Michael Owen, vrezen dat de Reds in een grote crisis zitten. ,,Is dit het einde van een tijdperk?”

Liverpool krijgt er niet alleen in de Britse media flink van langs. Vooral ook uit eigen gelederen, waartoe Owen en Carragher - samen goed voor 724 duel voor de Reds - is de kritiek snoeihard. ,,Het is beschamend, het is echt beschamend", zei Jamie Carragher als analyticus van CBS. Over de defensie, met een bij vlagen onzekere Virgil van Dijk, was hij vooral niet te spreken. ,,Ze speelden als kinderen.”

Lees ook Play Afgang Virgil van Dijk met Liverpool in Napels, hattrick Robert Lewandowski voor FC Barcelona

Quote Het is een heel bittere pil die we moeten slikken Jürgen Klopp ,,Normaliter speelt Liverpool kort op de bal, heel compact", ging Carragher verder. ,,Maar de energie ontbreekt nu volledig. Als ze zo blijven spelen, hebben ze een groot probleem in de Premier én Champions League. Dit is namelijk zelfmoordvoetbal.”



Owen sloot zich daar als analyticus van BT Sports naadloos bij aan. ,,Dit wordt zo een seizoen om heel snel te vergeten, maar heel onverwacht komt dit natuurlijk ook niet. De laatste weken was het spel al niet geweldig. Als je dan niet lekker bent, is Napels niet echt een fijne plek om heen te gaan. Dan krijg je het flink voor je kiezen. En dat is gebeurd.”

Ook Klopp was not amused, maar zag nog wel degelijk perspectief. ,,Het lijkt erop dat we onszelf opnieuw moeten uitvinden, want er ontbreken echt veel dingen. Niet in alle wedstrijden, maar nu. Het leuke is dat we midden in een Premier League-seizoen en een Champions League-campagne zitten”, aldus Klopp. ,,We moeten een maner vinden om in vrijwel alles veel beter te worden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij rust keek Liverpool al tegen een 3-0-achterstand aan. ,,Het is echt moeilijk om te accepteren, maar het is niet zo moeilijk te verklaren als je de wedstrijd hebt gezien. Ten eerste speelde Napoli een heel goede wedstrijd en wij niet”, zei Klopp. ,,Verder waren we defensief en aanvallend niet compact. Tot Thiago Alcantara het veld betrad, kan ik me geen ‘tegendruksituatie’ herinneren, we stonden te ver uit elkaar. Alles is duidelijk, maar waarom het gebeurde kan ik nu niet beantwoorden, laat me erover nadenken. Het is een heel bittere pil die we moeten slikken.”

Liverpool stond vorig seizoen nog in de finale van de Champions League. In 2019 won de ploeg van Klopp het toernooi. Volgende week is Ajax op Anfield de tegenstander van Liverpool.

Volledig scherm James Milner en Virgil van Dijk overleggen na het vierde doelpunt van Napoli. Inzetjes: Michael Owen (rechts) en Jamie Carragher. © REUTERS, AP, Getty