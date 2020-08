Clubloze Götze geëerd voor liefdadigheidswerk

,,Götze vestigt al lang de aandacht op de moeilijke situatie van kinderen over de hele wereld en motiveert anderen om zelf mee te doen of geld te doneren”, aldus Armin Laschet, de baas van de deelstaat. Götze is betrokken bij verschillende bouwprojecten voor scholen, ondersteunt een voetbalprogramma voor meisjes in Brazilië en helpt kinderen in Senegal, Cambodja en Vietnam.