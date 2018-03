Clubs Bundesliga tegen meer invloed externe investeerders

Die zorgt ervoor de voetbalverenigingen een meerderheid van de aandelen in de club behouden. Een overname door een grote geldschieter van buiten de club is daardoor niet mogelijk.

,,Iedereen die het beste voor heeft met het voetbal, juicht dit besluit toe. Hier gaat een belangrijk signaal vanuit'', zei directeur Andreas Rettig van St. Pauli. Deze Hamburgse club uit tweede liga had verzocht om een stemming over de 50+1-regel, die alleen in het Duitse voetbal bestaat. ,,Deze regel is een van de grondbeginselen die het Duitse voetbal sterk heeft gemaakt en de sport heeft verankerd in de samenleving'', aldus Rettig.