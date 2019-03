Coach Di Francesco per direct weg bij AS Roma

Di Francesco was sinds de zomer van 2017 coach van AS Roma, de club waar de twaalfvoudig Italiaans international van 1997 tot 2001 voor speelde. In dat laatste seizoen werd hij met AS Roma kampioen van Italie, voorlopig de laatste keer dat de club uit de hoofdstad daar in slaagde.



Di Francesco was eerder al werkzaam als coach bij Pescara, Lecce en Sassuolo. Vorig seizoen eindigde Di Francesco met AS Roma op de derde plek in de Serie A, met 18 punten achterstand op kampioen Juventus. Nu is de achterstand op de topclub uit Turijn al 28 punten. Wel is Roma samen met Internazionale, AC Milan en stadsrivaal Lazio nog volop in de strijd om tickets voor deelname aan de Champions League. De bovenste vier clubs in de Serie A plaatsen zich vanaf dit seizoen rechtstreeks voor de groepsfase van het Europese hoofdtoernooi.