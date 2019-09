Cocu baalt van scheidsrechter na zesde duel op rij zonder zege

Toch was er niet alleen maar tevredenheid bij Cocu. De Nederlander vond namelijk dat zijn ploeg een penalty had verdiend na een overtreding op spits Martyn Waghorn, terwijl bij de 1-1 van Cardiff City (uit een penalty in de achttiende minuut) eerst hands werd gemaakt door een speler van Cardiff zelf. ,,Deze beslissingen, wat grote beslissingen waren, hebben het spelbeeld bepaald", vindt Cocu.



De Nederlander vervolgt: ,,Dat is heel vervelend voor ons, want we begonnen de wedstrijd heel goed. We scoorden vroeg en hadden de wedstrijd in handen, tot die penalty. De situatie met Waghorn was duidelijk een strafschop, waardoor we op 2-0 hadden kunnen komen. In plaats daarvan kregen we even later een penalty tegen. Dat is heel vervelend voor de spelers en de fans.”



Nu Derby County al zes wedstrijden niet gewonnen heeft, staat de ploeg van Cocu op een achttiende plek met zeven punten. Reden tot paniek is er volgens Cocu niet. ,,We moeten zorgen dat we onze kansen gaan afmaken. Nu krijgen we veel kansen, maar er komt ook een tijd dat je maar twee of drie kansen per wedstrijd krijgt. Je moet dan zorgen dat die ballen erin gaan.”



Volgende week speelt Derby County de uitwedstrijd tegen Leeds United.