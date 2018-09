Cocu boekt broodnodige zege met Fenerbahçe

Het Fenerbahçe van coach Phillip Cocu won dit seizoen vooralsnog enkel de openingswedstrijd in eigen huis tegen Bursaspor. Daarna werd er verloren van achtereenvolgens Yeni Malatyaspor, Goztepe en Kayserispor. Met drie punten uit vier wedstrijden stond Fener tot vanavond op een veertiende plek, vlak boven de degradatiestreep. Onder Cocu wist Fenerbahçe zich ook niet voor de Champions League te kwalificeren. Benfica was over twee wedstrijden te sterk. De druk op Cocu neemt daardoor toe in Turkije en dus was een overwinning op bezoek bij Konyaspor, dat dit seizoen nog ongeslagen was, meer dan welkom.



En die overwinning kwam er. Elif Elmas was het goudhaantje in Konya. De 18-jarige middenvelder viel in de 61ste minuut in en bedankte Cocu daarvoor door ruim vijf minuten later de 0-1 te noteren.



Het bleek na negentig minuten de enige treffer van de wedstrijd te zijn. Door de driepunter stijgt Fenerbahçe naar plaats elf op de ranglijst. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt zes punten.