Cocu maakt excuses: Ik ben verantwoordelijk

Cocu zag zijn elftal slap spelen in Zagreb. ,,Dit was Fenerbahçe-onwaardig. We hebben erg slecht gespeeld. Het is logisch dat de fans kritiek hebben na zo'n wedstrijd. Ik weet hoe ze zich voelen, ik deel hun verdriet. Maar ik ben hier wel verantwoordelijk voor. Het heeft geen zin om over fouten en tactiek te praten, want het was duidelijk dat onze tegenstander er veel meer voor over had om te winnen dan wij.''