Cocu op achttiende plaats met Derby County na vierde gelijkspel

Weghorst voorkomt nederlaag Wolfsburg in Düsseldorf

22:28 Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg vanavond aan een punt geholpen in de wedstrijd bij Fortuna Düsseldorf. De oud-spits van AZ maakte in de uitwedstrijd de 1-1. Het was al zijn derde doelpunt van dit seizoen in de Bundesliga.