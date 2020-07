Cocu over opmars Derby na ellende: steekpartij, verkeersongeluk en 17de met Kerst

Door Maarten Wijffels



Derby County won woensdagavond met 0-1 bij Preston North End en een dag later is Phillip Cocu hoorbaar nog in zijn sas. Blij met de vijfde zege op rij in het Championship. Trots op hoe zijn spelers omgingen met alle emotie rond het duel. In de aanloop kwam Andre Wisdom langs, de basisspeler uit zijn ploeg die afgelopen weekeinde om niets werd neergestoken bij een roofoverval.