Cocu pakt met Fenerbahçe punt tegen rivaal Besiktas

FIFA Awards Salah maakt mooiste goal, Courtois beste keeper, Deschamps troeft Zidane af

21:19 Bondscoach Didier Deschamps is in Londen bij het gala van de FIFA Football Awards gekozen tot beste coach van het afgelopen jaar. De Franse oud-international leidde zijn land bij het WK afgelopen zomer in Rusland naar de wereldtitel.