Cocu steelt met Derby in blessuretijd punt bij koploper Leeds

De thuisploeg begon dominant aan de wedstrijd en dat resulteerde na een kleine 20 minuten spelen in de 1-0, toen Patrick Bamford - al dan niet vanuit buitenspelpositie - als eerste bij een vrije trap kwam. De spits kreeg de bal voor de goal bij Stuart Dallas die schoot, waarop Kelle Roos redding bracht, maar de Nederlandse goalie kon niet voorkomen dat Max Lowe de bal in eigen doel werkte.



Leeds had het tegen een matig Derby aan zichzelf te wijten dat het in de slotminuten nog 1-1 werd. De ploeg van Marcelo Bielsa miste kans op kans en ook een penalty van Mateusz Klich ging er niet in. In de eerste minuut van de blessuretijd kreeg Leeds de deksel op de neus. Vanaf de rechterkant kwam de bal voor de voeten van Jamie Paterson. Die kreeg de bal na een handige actie bij invaller Martin, die in de verre hoek raak schoot.



Zo speelde Cocu alweer voor de vijfde keer gelijk dit seizoen en blijft Derby in de onderste regionen van het Engelse Championship bivakkeren. Bovendien wacht de ploeg al sinds de openingsdag op zijn tweede overwinning.