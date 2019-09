Cocu wint weer met Derby County na veelbesproken teamuitje

Cocu begon het seizoen op 5 augustus met een overwinning op Huddersfield Town (1-2), maar pakte in de daaropvolgende zeven competitiewedstrijden geen enkele keer de drie punten. Tegen Birmingham City had Cocu zaterdag weer reden tot juichen. Jamie Paterson nam een kwartier voor tijd het winnende doelpunt voor zijn rekening. Birmingham had kort daarvoor een penalty gemist.



Cocu was van de week met zijn ploeg op stap gegaan, maar het avondje-uit kende een vervelende afloop. Aanvoerder Richard Keogh van Derby County raakte na een "alcohol-gerelateerd" auto-ongeval zwaar geblesseerd aan een knie. Engelse media meldden dat twee andere spelers zijn aangeklaagd wegens rijden met te veel drank op. Het zou daarbij gaan om onder anderen Tom Lawrence, een international van Wales.



De ploeg van Cocu staat na negen wedstrijden op elf punten en neemt de veertiende plaats in op het tweede niveau in Engeland.