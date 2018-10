Cocu ziet beterschap bij Fenerbahçe: ‘Balans in team is goed’

,,Voorin moeten we efficiënter zijn. Het komt er nu vooral op aan onze spitsen in scoringspositie te brengen en dan zal die bal er wel eens een keer ingaan. Aanvallers leven van doelpunten”, liet Cocu in Brussel weten.



Fenerbahçe speelt donderdag in de Europa League tegen Anderlecht. De Turkse ploeg heeft drie punten, de Belgische club is in groep D nog puntloos. Cocu komt bij Anderlecht een oude bekende tegen, Zakaria Bakkali, die hij in 2013 bij PSV liet debuteren. ,,Bakkali heeft veel talent. Hij was heel jong toen hij bij PSV in de ploeg kwam, maar zelfs toen kon je zijn kwaliteiten al zien. Nadien is het wat op en neer gegaan, al is dat normaal op die leeftijd. Nu doet hij het goed hier bij Anderlecht.’’