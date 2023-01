Cody Gakpo met Liverpool uitgeschakeld in FA Cup door Brighton & Hove Albion

Liverpool ging twee weken geleden in hetzelfde Amex-stadion in Brighton ook al hard onderuit in de Premier League. Brighton won toen met 3-0 van Liverpool, dat negende staat en ook al werd uitgeschakeld in de League Cup. Komende maand speelt Liverpool in de Champions League in de achtste finales tegen titelverdediger Real Madrid, een herhaling van de finale van vorig seizoen in Parijs.



Liverpool kwam vanmiddag nog wel op voorsprong via Harvey Elliott. Die werd de diepte ingestuurd en rondde goed af. Brighton maakte nog voor de rust weer gelijk. Lewis Dunk veranderde het schot van Tariq Lamptey van richting, waardoor doelman Alisson kansloos was.