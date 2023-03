Cody Gakpo na sensationele zege op Manchester United: ‘Iedereen is blij, maar we willen meer’

,,Ik denk dat we goede wedstrijd hebben neergezet", begon Gakpo zijn verhaal, waarna Viaplay-interviewer Bart Nolles bijna omviel van verbazing over zoveel nuchterheid na zo'n wedstrijd. Gakpo ging vervolgens rustig verder met zijn verhaal. ,,We wisten dat het een grote wedstrijd was voor beide clubs. Voor ons misschien nog wel wat belangrijker dan normaal, omdat we de goede weg zijn ingeslagen in de competitie.”

Gakpo liet weten dat het feest in de kleedkamer volgens hem niet al te uitbundig was, in tegenstelling tot de enorme vreugde op de tribunes van Anfield. ,,Natuurlijk, iedereen is heel erg blij, maar we zijn nog niet waar we willen zijn als team. We zijn blij, maar we hebben nog heel veel om voor te spelen de komende maanden. Met deze overwinning hebben we iets om op door te bouwen. We moeten zeker nog Champions League halen, dat is iets waar deze club ook voor staat. Dat is de eerste stap, om nu naar die vierde plaats te klimmen, en dan zien we daarna wel weer verder.”