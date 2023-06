Column Sjoerd Mossou | Oliestaten bouwen hun eigen perverse voetbalplaneet: het voetbal scheurt straks in twee delen uiteen

Cody Gakpo met twintig goals en twintig assists tussen grote namen, Quincy Promes boven Xavi Simons

Cody Gakpo staat tussen een fraai rijtje spelers als het gaat om de meest waardevolle spelers in het seizoen 2022/2023. De 24-jarige aanvaller uit Eindhoven was dit seizoen goed voor 20 goals en 20 assists in 50 duels voor PSV en Liverpool.