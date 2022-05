Complete chaos voor uitgestelde finale Champions League: veel fans zonder kaartje in stadion

De organisatie was aanvankelijk bezorgd omdat veel fans door grote drukte het stadion niet op tijd hebben kunnen bereiken. Dit heeft in enkele gevallen al tot een stormloop op de ingangen geleid, omdat veel mensen al meer dan twee uur staan te wachten en niet naar binnen kunnen.

Op bovenstaande video en op sociale media is te zien dat op enkele plekken het veiligheidspersoneel niet in staat is de supporters tegen te houden. Er zijn ook meldingen dat honderden personen zonder wedstrijdticket het stadion binnen zijn gekomen, waardoor er geen plek meer is voor mensen met een toegangskaart. Internationale media melden dat de politie inmiddels slaags is geraakt met Engelse supporters. Daarbij is ook traangas ingezet.