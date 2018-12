Contract Cocu officieel ontbonden

Het eerste buitenlandse avontuur van Cocu, na vijf jaar hoofdtrainerschap bij PSV, was na vier maanden weer afgelopen. Door tegenvallende prestaties werd de 47-jarige Nederlander door Fenerbahçe op straat gezet. ,,We willen Phillip Cocu bedanken voor zijn medewerking en positieve houding in het hele proces. We wensen hem het beste in het vervolg van zijn carrière’', staat in een verklaring op de website van Fenerbahçe.