Corona? Neymar organiseert ‘minifestival’ voor 500 gasten in Rio de Janeiro

De verontwaardiging in Brazilië is groot. Het land wordt zwaar getroffen door het coronavirus, met op dit moment ruim 190.000 sterfgevallen. Toch besloot Neymar om een - in deze tijden grootschalig - feest te organiseren. De krant ‘O Globo’ bracht het nieuws naar buiten over een ‘minifestival’ van vijf dagen om 2021 goed in te zetten, samen met liefst 500 genodigden.



De exclusieve party wordt gevierd in een villa in Mangaratiba, Rio de Janeiro. Dankzij een ondergrondse discotheek, die Neymar enkele jaren geleden liet bouwen, is er van geluidsoverlast weinig sprake. Hij voerde één gouden regel in: gsm’s zijn ten strengste verboden. De Braziliaan wilde alles onder controle houden, ervoor zorgen dat er geen beelden zouden opduiken op sociale media. Toch is het nieuws over het feest uitgelekt in de pers. Neymar of PSG reageerden nog niet.



In oktober raakte de aanvaller van PSG nog besmet met het virus tijdens een trip naar Ibiza en in maart was er nog verbijstering toen de Braziliaan de social distancing-regels aan zijn laars lapte. De stervoetballer van PSG speelde twee weken geleden al zijn laatste wedstrijd van 2020. Toen viel hij tegen Olympique Lyon uit met een enkelblessure na een stevige tackle van Thiago Mendes.