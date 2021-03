Corona-onrust: Liverpool dreigt internationals terug te trekken voor interlands

Het gaat daarbij om spelers die uit de voor Groot-Brittannië zogenoemde 'rode landen' komen. Voor Klopp betreft dat de Brazilianen Alisson Becker, Roberto Firmino en Fabinho en de Portugees Diogo Jota. Zij zouden bij terugkeer tien dagen in een hotel in afzondering moeten. Voor Georginio Wijnaldum, vaste kracht in het Nederlands elftal, dienen zich vermoedelijk geen problemen aan. Voor Oranje staan er in maart drie kwalificatieduels voor de wereldtitelstrijd van 2022 in Qatar op het programma.