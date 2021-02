Corona-uitbraak bij Club Brugge: Denswil mist EL-duel met Dinamo Kiev

Amsterdam­mer van 13 miljoen twijfelt tussen Oranje en Ghana

12 februari Jeremie Frimpong (20) wil international worden na zijn debuut voor Bayer Leverkusen, maar weet nog niet voor welk land. Nederland, waar hij geboren is. Of toch Ghana, waar zijn roots liggen. ,,Wat me het laatste zetje geeft, weet ik nog niet.”