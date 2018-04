Courtois sleept oud-bondscoach Wilmots voor rechter

De oud-bondscoach beweerde op de Franse tv-zender beIN Sports dat zijn opstelling al een kwartier later op straat lag als hij hem in de kleedkamer bekend had gemaakt. Hij is er zeker van dat een speler de opstelling verkocht. Franse journalisten zouden hem hebben verteld dat er bewijzen zijn dat vader Courtois verantwoordelijk was voor het lekken van de info naar de media.