Cristiano Ronaldo direct uitgeroepen tot speler van de maand in Premier League

Samenvatting Real Madrid staat voor tweede keer binnen een week voor schut

3 oktober Real Madrid heeft zichzelf voor de tweede keer deze week lelijk te kijk gezet. Na de sensationele thuisnederlaag tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol (1-2) in de Champions League, was in de Spaanse competitie promovendus Espanyol met 2-1 te sterk voor de ‘Koninklijke’.