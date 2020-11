Cristiano Ronaldo goud waard voor Juventus bij rentree De Ligt

Oussama Idrissi debuteert met zege bij Sevilla

21 november Luuk de Jong heeft met Sevilla weer aansluiting gevonden bij de subtop in de Spaanse voetbalcompetitie. De winnaar van de Europa League boekte tegen Celta de tweede overwinning op rij in La Liga: 4-2. Sevilla trok de wedstrijd in de laatste 5 minuten naar zich toe, via doelpunten van de invallers Sergio Escudero en Munir El Haddadi.