Cristiano Ronaldo slaat topper in Liverpool over na overlijden zoontje: ‘Familie belangrijker dan alles’

,,Familie is belangrijker dan alles en Ronaldo steunt zijn dierbaren in deze enorm moeilijke tijd”, aldus Manchester United in een verklaring op de clubwebsite. ,,We onderstrepen het verzoek van de familie om privacy.”

Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez kondigden in oktober vorig jaar aan in verwachting te zijn van een tweeling. Maandag lieten ze weten dat een van de twee baby’s was overleden. ,,Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van ons dochtertje geeft ons de kracht om met wat hoop en blijdschap dit te doorstaan”, schreven ze in een verklaring.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 37-jarige Ronaldo had al vier kinderen. Zijn oudste, Cristiano junior, is 11 jaar. In 2017 werd de Portugese topvoetballer via een draagmoeder vader van een tweeling, een meisje en een jongen. Met zijn huidige vriendin Georgina Rodriguez kreeg hij later in dat jaar nog een meisje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.