Cristiano Ronaldo verstevigt record: dit zijn de interlandtopscorers aller tijden

Top tien all time interlandtopscorers

1. Cristiano Ronaldo, Portugal (117 in 188 duels)

2. Ali Daei, Iran (109 in 148 duels)

3. Mokhtar Dahari, Maleisië (89 in 142 duels)

4. Lionel Messi, Argentinië (86 in 162 duels)

5. Ferenc Puskás, Hongarije (84 in 85 duels)

6. Ali Mabkhout, Verenigde Arabische Emiraten (80 in 104 duels)

7. Sunil Chhetri, India (80 in 126 duels)

8. Godfrey Chitalu, Zambia (79 in 111 duels)

9. Hoessein Saeed, Irak (78 in 137 duels)

10. Pelé, Brazilië (77 in 92 duels)