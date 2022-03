Cristiano Ronaldo voegt zich in illuster rijtje, volgt een prachtige climax tegen Lionel Messi?

Records. Cristiano Ronaldo heeft er al zoveel. Zeker als het om interlandvoetbal gaat. Geen speler maakte meer doelpunten in interlands. Geen speler scoorde op meer WK's dan hij, al moet hij die statistiek delen met Braziliaan Pelé en Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose. Hij kan het record komende winter alleen in handen krijgen tijdens het WK in Qatar, waar hij nog veel meer kan bereiken.



Want hij was sinds afgelopen zomer al de enige speler die in actie kwam tijdens vijf EK's. En in Qatar kan hij nu ook speelminuten maken op zijn vijfde WK. Dat deden de Mexicanen Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) en Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 en 2018) en de Duitser Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) tot nu toe als enigen. Ronaldo kan dus ook in dát rijtje komen, net als Lionel Messi overigens.