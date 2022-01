Cristiano Ronaldo woedend na wissel: ‘Waarom ik?’

Uit voorzorg besloot coach Ralf Rangnick de Portugese steraanvaller na 70 minuten te wisselen voor Harry Maguire. Dat was niet naar de zin van Ronaldo, die woedend het veld afliep, wat boze woorden mopperde en zijn trainingsjasje tegen de grond smeet. ,,Waarom ik?", stamelde Ronaldo na zijn wissel. Tientallen seconden later schoof Rangnick naast Ronaldo om hem uit te leggen waarom hij hem had gewisseld, maar het humeur van Ronaldo klaarde er niet door op. Al langer gaan geruchten dat Ronaldo en Rangnick in Manchester niet door één deur kunnen. Rangnick hield hem al een paar keer op de bank. De Duitser verving op Old Trafford eind vorig jaar de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer .

Steven Bergwijn Niet CR7, maar Steven Bergwijn stal gisteravond de show in Engeland met goals in de 95ste én 97ste minuut. ,,Dit is een jongensdroom", zei de Oranje-international.

Rangnick begreep Ronaldo wel. ,,Dit is een normale reactie. Hij wil als aanvaller gewoon doelpunten maken. Maar ik bepaalde anders. Ronaldo kwam terug van een kleine blessure en over drie dagen spelen we alweer tegen West Ham United. Daarnaast stonden we met 0-2 voor. Ik besloot die marge te verdedigen en bracht daarom Maguire in. Volgens mij was het een goede beslissing om met vijf man achterin te spelen.”